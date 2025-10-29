MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/pasajeros-viven-momentos-de-panico-tras-intento-de-asalto-en-la-via-libertadores-noticia/

La obstetra Karina Hurtado Montes que fue atacada por un varón que ingresó al centro de salud de Andamarca y le puso un objeto punzocortante en el cuello tras tomarla de rehén, fue maltratada en la Red Valle del Mantaro, donde acudió a pedir que la trasladen a otro lugar de trabajo, pero le respondieron de la peor manera.

testimonio. “Yo me acerqué a la Red Valle del Mantaro, tenía una entrevista con la directora y no estaba entonces fui a la oficina de recursos humanos y me sentí mal, porque el jefe de esta área me dijo: ‘Usted se va a ir a trabajar a Andamarca, porque tu caso le puede pasar a cualquier persona, vas a continuar laborando en tu establecimiento...es un caso fortuito que le pudo pasar a cualquiera. Entonces tienes que laborar en tu mismo establecimiento”, dijo la obstetra a un canal nacional. En medio del llanto, señaló que no puede volver al centro de salud, donde fue víctima de un terrible hecho de violencia que casi le cuesta la vida. Y lamentó que pretendan minimizar su caso.

Indicó que el funcionario, se veía más interesado en averiguar quien filtró a las redes sociales, el vídeo donde grabaron, el momento del ataque a su persona. Tampoco encuentra apoyo psicológico y recién le ayudaron a conseguir una cita. La directora de la Red Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo, dijo tras el incidente que conversó con el jefe de personal y no volverá a Andamarca.