Este año, gracias al correcto uso de la maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Carabamba (provincia de Julcán), se logró mantener en buen estado de conservación las carreteras de la jurisdicción y los caminos y trochas vecinales, garantizando mayor seguridad a la población y transportistas.

“Tenemos una motoniveladora, una retroexcavadora, un rodillo y tres volquetes con los que hemos estado atendiendo el mantenimiento vial para mejorar la interconexión de nuestros pueblos”, dijo el alcalde Percy Blas Benites.

Precisó que gracias al pool de maquinaria pesada que logró implementar, ahora se puede realizar directamente el mantenimiento vial, lo que ayudó a evitar accidentes y reducir notablemente la estadística negativa que había al respecto.

Además, con esta maquinaria se habilitó campos para la práctica de diversos deportes, principalmente el fútbol, en San Isidro, Togopón, Machacala, Calchuday y en el colegio Virgen de la Natividad, de Carabamba pueblo. Gran parte de la maquinaria con que se cuenta fue adquirida con recursos de la municipalidad, haciendo un esfuerzo económico y priorizando su compra por la importancia de la integración vial y la seguridad de la población viajera.

La comuna distrital adquirió el año 2023 un rodillo liso vibratorio (compactador) y motoniveladora, que se sumaron a una retroexcavadora y dos volquetes con las que ya se contaba; y hace poco, quien fuera gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, les entregó en cesión en uso una retroexcavadora. El año pasado, gracias a las gestiones del alcalde Percy Blas, se consiguió un volquete marca Volvo y una camioneta, las que fueron cedidas por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).

MANTENIMIENTO VIAL EN MUNDAY

El pool de maquinaria pesada estuvo hace poco abriendo trocha en Munday en el tramo a Munday Alto, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y de permitir un mejor acceso a los servicios, dinamizar la economía local y brindar mayor comodidad a todos los usuarios de esta vía.

También estuvo trabajando en el mantenimiento de la carretera de Julcán a Carabamba, en la jurisdicción distrital, entre el sector cerro Chugo y el cruce de Cruz de Mayo, en un tramo aproximado de 12 kilómetros, arreglando la carretera a nivel de afirmado a fin de garantizar la seguridad de los vecinos y transportistas.

La maquinaria, igualmente, estuvo trabajando en el tramo de Carabamba a Túpac Amaru haciendo movimiento de tierras y nivelando unos seis kilómetros, indicó por su parte Rubén Reyes, coordinador de la maquinaria pesada.

Debido a que han empezado las lluvias de temporada la maquinaria entrará a mantenimiento, pero se mantendrá a la expectativa de utilizarlas ante una emergencia por deslizamientos y bloqueo de vías, para seguir garantizando caminos en buen estado y facilitar la interconexión e integración vial de los pueblos y su desarrollo.