Envueltos en un manto de nervios se encuentran los comerciantes del mercado Miguel Grau, en el distrito de El Porvenir, debido a que un grupo de delincuentes llegó la noche del último martes hasta el portón del centro de abastos y detonó un cartucho de dinamita.

Se supo que días antes los vendedores venían recibiendo amenazas por parte de extorsionadore, quienes les exigían el pago de S/5 diarios por puesto o de lo contrario S/50 mil en total para no atentar contra ellos y sus familiares.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga este nuevo caso de extorsión en la provincia de Trujillo.

Los detectives no descartan que detrás de este atentado estén los miembros de la banda delictiva “Los Malditos de Trux”.

Es más, hace solo unos días se detuvo a a uno de sus miembros alias “Chato”, a quien se le incautó celulares y explosivos vinculados a las amenazas a este centro de abastos y a otros de la provincia de Trujillo.