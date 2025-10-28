Maquinaria pesada y vehículos destruidos dejó el feroz ataque de delincuentes a un campamento minero la mañana del lunes en el sector Río Francés del anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz.

Entre ellos, un tractor que se encontraba en los exteriores del inmueble quedó completamente inservible y de igual manera una camioneta que terminó con el parabrisas destrozado y las puertas dobladas.

Además, de tres carritos mineros quemados y daños materiales en el interior de la vivienda.

Como se conoce, la mañana del lunes, tuvieron que intervenir el Ejército y la Policía para poder reestablecer el orden.