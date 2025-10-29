Las organizaciones criminales continúan captando a menores de edad para que, a cambio de dinero, perpetren atentados con aparatos explosivos y diversos actos ilícitos en la región La Libertad.

Según las cifras oficiales de la Región Policial La Libertad, desde el 1 de enero hasta el 25 de octubre de este año se intervinieron a 846 menores infractores, de entre 11 y 17 años de edad.

ALARMANTE

El general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe policial de La Libertad, expuso estas cifras en la reciente V Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), que contó con la participación de autoridades de este departamento.

“Siempre con la preocupación que siguen cayendo menores de edad, relacionados a temas de sicariato, extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego. Esto nos debe dar una mirada muy especial”, indicó.

Asimismo, el oficial precisó que el número de menores crece cada día y que en la mayoría de caso no son recluidos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo [antes Floresta].

“Esto sigue creciendo y todos los días crece este número. Vamos 846 menores retenidos, de los cuales no todos se van a la Floresta porque en algunos casos los entregan a los papás”, remarcó.

Según el alto oficial, hay también adolescentes implicados en delitos como hurto, robo y drogas.

MÁS MENORES

En los primeros 10 meses del año, de acuerdo con la Policía, se han registrado 2,009 denuncias por extorsión solo en la provincia de Trujillo. Por este delito, varios menores ya han sido recluidos en el penal El Milagro.

“Tengo casi mil detenidos por extorsión, de los cuales el 80 por ciento por lo menos ya está con prisión preventiva, [entre] adultos y menores”, dijo Llerena Portal.