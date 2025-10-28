Delincuentes dispararon contra una camioneta que se encontraba estacionada en la calle San Martín, en la urbanización San Andrés.
Dos personas resultaron heridas luego que la camioneta en la que se encontraban fuera atacada a balazos por unos desconocidos en la urbanización San Andrés, en Trujillo.

ATAQUE

El incidente se registró al promediar la 1:30 de la mañana de este martes por inmediaciones de la calle San Martín, en exteriores de un edificio.

Por versión de algunos vecinos, escucharon entre 25 y 30 disparos, lo que desató pánico en la zona.

Además, dentro del vehículo de placa de rodaje T7W-432 se encontraba dos personas que fueron sorprendidas por los atacantes que llegaron a bordo de un automóvil y abrieron fuego. Luego de este atentado, huyeron con rumbo desconocido.

Asimismo, los ocupantes del moderno vehículo fueron auxiliados y trasladados hasta una clínica local para que reciban la atención médica.

Hasta la zona llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia, quienes quedaron a cargo de las pesquisas para determinar el móvil del atentado armado.

INVESTIGAN

La camioneta fue llevada hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo y se pudo apreciar nueve impactos de bala en al parabrisas. Además, de un orificio de bala en la parte derecha del vehículo.

