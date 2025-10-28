Dos personas resultaron heridas luego que la camioneta en la que se encontraban fuera atacada a balazos por unos desconocidos en la urbanización San Andrés, en Trujillo.
ATAQUE
El incidente se registró al promediar la 1:30 de la mañana de este martes por inmediaciones de la calle San Martín, en exteriores de un edificio.
Por versión de algunos vecinos, escucharon entre 25 y 30 disparos, lo que desató pánico en la zona.
Además, dentro del vehículo de placa de rodaje T7W-432 se encontraba dos personas que fueron sorprendidas por los atacantes que llegaron a bordo de un automóvil y abrieron fuego. Luego de este atentado, huyeron con rumbo desconocido.
Asimismo, los ocupantes del moderno vehículo fueron auxiliados y trasladados hasta una clínica local para que reciban la atención médica.
Hasta la zona llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia, quienes quedaron a cargo de las pesquisas para determinar el móvil del atentado armado.
INVESTIGAN
La camioneta fue llevada hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo y se pudo apreciar nueve impactos de bala en al parabrisas. Además, de un orificio de bala en la parte derecha del vehículo.
