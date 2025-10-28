De cinco balazos fue asesinado un hombre de 22 años cuando tomaba cerveza junto a un grupo de amigos en los exteriores de una bodega del centro poblado Pakatnamú, en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo.

El caso

El crimen ocurrió al promediar las 3:15 de la tarde del martes 28 de octubre, cuando delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron hasta la zona y acribillaron a Miguel Anderson Terán Tafur, quien quedó tendido en medio de la vereda.

Los efectivos de la comisaría de Ciudad de Dios llegaron hasta la escena del crimen y quedaron a cargo de las investigaciones.

En lo que va del año se han perpetrado 232 asesinatos en la región La Libertad. Las provincias con el más alto índice de homicidios son Trujillo (80), Pataz (44) y Virú (40). Le siguen Pacasmayo (17), Chepén (13), Ascope (12), Gran Chimú (9), Otuzco (7), Santiago de Chuco (5), Sánchez Carrión (3) y Julcán (2).