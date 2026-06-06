Nueve policías de la comisaría de Vitarte (Lima) fueron detenidos preliminarmente por su presunta participación en una red de corrupción dedicada al cobro de coimas a conductores intervenidos durante operativos de tránsito en el distrito de Ate.

Entre los detenidos figuran un alférez y ocho suboficiales del área de patrullaje. La intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección Contra la Corrupción de Lima Este en las instalaciones de la dependencia policial.

Según la investigación fiscal y policial, los efectivos habrían utilizado un tramo de la Carretera Central, frente a un conocido mercado de la zona, como supuesto punto de operaciones para exigir pagos indebidos a los conductores.

Un reporte de América Noticias dio cuenta que según las pesquisas, los policías intervenían a choferes que no contaban con licencia de conducir, SOAT o revisión técnica vigente. En lugar de aplicar las sanciones correspondientes, presuntamente les solicitaban dinero a cambio de permitirles continuar su recorrido.

La investigación señala que los cobros se realizaban mediante distintas modalidades para evitar ser detectados. En algunos casos, el dinero era entregado junto con documentos personales dentro de portadocumentos, mientras que en otros era ocultado entre hojas de papel. Incluso, cuando los conductores no tenían efectivo, se les habría exigido retirar dinero de agencias bancarias cercanas.

Los hechos fueron registrados en videos que forman parte de las evidencias recopiladas por las autoridades.

El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, Óscar Arriola, calificó el caso como una grave afectación a la institución. Los nueve agentes permanecen detenidos por tres días mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de cohecho pasivo propio.