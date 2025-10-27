Un joven de 18 años murió luego que fuera atacado con un arma blanca por un desconocido cuando se encontraba la madrugada del domingo por la calle Sucre, en el distrito de El Porvenir.

La víctima que era conocido como Vilca, quien era hincha de Universitario de Deportes, habría sido sorprendido por un desconocido que lo terminó acuchillando a la altura del pecho y abdomen. Luego de este hecho de sangre, el criminal terminó huyendo.

Vecinos de la zona indicaron que escucharon los gritos de pedido de auxilio y ante ello salieron a observar lo que había sucedido, encontrando en medio de la calle al joven en un charco de sangre.

“Queremos justicia”, indicaron los moradores, quienes dijeron que en la zona hay cámaras de seguridad que podrían identificar al autor del crimen.