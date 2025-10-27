Las cámaras de seguridad registraron cuando dos delincuentes llegaron hasta la cuadra 3 de la calle Fermín Tangüis de la urbanización Los Granados, en Trujillo, y se robaron una moderna camioneta que estaba estacionada en los exteriores de una vivienda.

El robo se registró al promediar las 6:36 de la mañana del domingo y se aprecia que los hampones estaban merodeando la zona antes de cometer el acto ilícito.

Luego, uno de ellos forzó la puerta, sube al vehículo y junto a su cómplice huyen con la unidad vehicular con rumbo desconocido.

También se conoció que el agraviado ya denunció el caso en la Unidad de Prevención de Robo de Vehículos (Uprove). Además, las imágenes de las cámaras de seguridad ya están en manos de la Policía y esperan que se pueda identificar a los malhechores.