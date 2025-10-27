El bus del cantante de cumbia Edu Lecca fue víctima de un ataque armado en el distrito de Casa Grande, en la provincia de Ascope, cuando había llegado la noche del domingo para una presentación en una discoteca. Se conoció que el vehículo recibió cuatro disparos.

Ataque

Lecca dio a conocer este hecho criminal, a través de sus redes sociales oficiales, y publicó un video para demostrar los daños ocasionados por los proyectiles en su vehículo oficial de su orquesta.

“Acabamos de recibir un atentado en nuestro bus, en Casa Grande. Gracias a Dios, estamos bien. Hasta cuando señores”, es el mensaje de Edu Lecca que publicó en su cuenta de Facebook.

Video: Edu Lecca

De acuerdo a las imágenes, se aprecia los orificios de bala, a la altura de la puerta de acceso de pasajeros.

Tremendo susto

El intérprete de “Cómo te extraño” había llegado hasta Casa Grande para presentarse en una discoteca de la zona e indicó que todo sucedió cuando estaban bajando los instrumentos musicales y escucharon el sonido de los proyectiles.

“Estábamos bajando los instrumentos y de un momento a otro escuchamos que una persona bajó y comenzó a tirar balazos. Nosotros nos hemos asustados, porque sonó bien fuerte. En realidad, han sido como cuatro balazos. Nos hemos asustado bastante, porque a cualquier de nosotros nos pudo haber caído. Aquí estuvo mi papá, yo al otro extremo y a mi amigo baterista estuvo a punto de caerle la bala”, indicó en un video que difundió por tik tok.

El cantante de cumbia pidió a las autoridades que se preocupen por la inseguridad que viven los músicos y todas las personas.