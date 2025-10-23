El chofer de un bus que trasladaba a trabajadores de una agroindustrial resultó herido luego de que asaltantes acataran a balazos el vehículo en la carretera que une a Huamachuco con Trujillo.

El atentado ocurrió a las 8:50 de la noche de ayer, miércoles, en el kilómetro 72 del sector Balta, en el distrito de Agallpampa, Otuzco.

Pasajeros indicaron que tres delincuentes armados interceptaron y dispararon contra la unidad, de placa de rodaje T9T-962, con la intención de que se detenga. No obstante, el conductor, identificado como Juan Marquina Paredes (51), aceleró y logró escapar de los criminales, que tuvieron que huir en una camioneta blanca.

Producto del ataque, el chofer quedó herido y por ello fue trasladado al Hospital de Apoyo Otuzco.

Según se informó, el bus trasladaba a personal de la empresa Damper que tenían como destino la provincia de Julcán.

La Policía halló dos impactos de bala en el vehículo.