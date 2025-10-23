Después de varios días de un trabajo de inteligencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un duro golpe a la delincuencia organizada y mineros ilegales al desarticular la banda criminal “Los Topos de Los Alisos”, que venía sembrando el terror en la provincia de Pataz, región La Libertad.

Durante la intervención, que se ejecutó en el anexo Los Alisos, se incautaron vehículos, maquinaria pesada, herramientas y explosivos, todo valorizado en S/ 1,582.600.00.

Cercados

También se logró la detención de Noé Daniel Reyes Dinza (23), Julio César Nolasco Torres (27) y Jherson Marcos Layza Espejo (24), quienes estarían vinculados a actividades ilícitas. Según información policial, “habría sido licenciado de las Fuerzas Armadas”.

Este último dato, de acuerdo al análisis de la Policía, solo evidencia el nivel de infiltración de este tipo de personas en las organizaciones criminales y refleja también el nivel de peligrosidad y riesgo operativo que conlleva poder enfrentarlos.

Cierran todo

En coordinación con representantes del Ministerio Público se procedió a clausurar la bocamina y el ilegal campamento minero. La gran cantidad de explosivos y la maquinaria empleada en la extracción del mineral aurífero también fueron incautados y retirados del lugar, a fin de que pase a custodia de las autoridades y se convierta en evidencia para denunciar a los detenidos.

Los agentes a cargo de la intervención comentaron que se profundizan las investigaciones para poder dar con el paradero del resto de la organización delictiva.

Además, se comprometieron a seguir imponiendo el principio de autoridad en Pataz con operativos permanentes, pues la minería ilegal no solo contamina ríos y tierras, sino también alimenta redes de violencia y corrupción.