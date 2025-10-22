Un ómnibus de la empresa Huaca Express volcó en la ruta hacia Chuquizongo, en el sector Pampa Hermosa, distrito de Usquil, provincia de Otuzco. Las autoridades aún no han brindado datos oficiales sobre las causas del accidente ni el estado de los ocupantes del vehículo.

No obstante, medios periodísticos locales informaron que algunos pasajeros resultaron con lesiones. El accidente ocurrió la noche del último martes y se presume que el mal estado de la carretera habría ocasionado el siniestro.

Autoridades se han desplazado a la zona del accidente y se está a la espera de los reportes oficiales.