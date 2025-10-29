El magisterio de Junín anunció un paro regional para este jueves 30 de octubre, en rechazo a la decisión del Ejecutivo de observar la autógrafa de ley que incrementa las pensiones de los docentes cesantes a S/ 3,300 como mínimo. La concentración se realizará en la Casa del Maestro de Huancayo, a partir de las 9:00 de la mañana, con la participación de profesores activos y jubilados.

La norma observada fue aprobada por el Congreso el pasado 4 de septiembre, en segunda votación, con 66 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones. Sin embargo, el último día del plazo para su promulgación, la presidenta Dina Boluarte, junto al titular del Consejo de Ministros Eduardo Arana, decidió devolver la autógrafa al Parlamento. El oficio con las observaciones fue remitido el lunes al presidente del Congreso, José Jerí, por lo que el texto legislativo retornará ahora a la Comisión de Economía y Finanzas para su reconsideración.

Ante el anuncio de la medida de fuerza, la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) recomendó que las instituciones educativas desarrollen clases virtuales o reprogramen sesiones ese día, priorizando la seguridad de los estudiantes y docentes. Además, los sindicatos del magisterio adelantaron que, si el Congreso no aprueba la norma por insistencia, el próximo 5 de noviembre se realizará un paro nacional en Lima.