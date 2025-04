En la ciudad Blanca, un grupo de deportistas aficionados y apasionados han formado un colectivo que no conoce de edades, géneros ni excusas. Se hacen llamar La Resistencia y con su mensaje fiel al triatlón practican la natación, el ciclismo y running, que los destaca como un grupo que no le teme a nada.

Felicitas Pacheco Vaca, una mujer de 58 años que, con más de una década corriendo, se ha convertido en inspiración, superación, referente del grupo, y un mensaje viviente de que nunca es tarde para empezar. Fue en el 2023 cuando se unió al grupo en un momento casual, pues ella salía a correr sola y en el momento que los encontró decidió integrarse sin saber lo que le esperaría.

Felicitas reconoció que no es una atleta profesional porque no tuvo un maestro o un guía, pero eso no fue impedimento para participar de varias maratones, incluso de 42 kilómetros. Con 8 maratones de 42k, 5 de 21k, 8 de 10k y varios ascensos al Misti, Chachani y Coropuna, mantiene un historial admirable para muchos de sus compañeros. Conocida como La Machina en Alto Selva Alegre, empezó a correr desde los 45 años.

Además de participar en competencias locales, ha alcanzado primeros lugares en distancias de 8K, 10K y 21K. Ahora, se prepara para un nuevo reto, el de 60 kilómetros en Cusco, que será el próximo 30 de agosto.

Para Felicitas, correr es mucho más que ejercicio. “Es estar contigo misma, liberar lo que llevas dentro. Cada kilómetro que avanzas, dejas atrás preocupaciones, miedos, cargas”.

Además, ha sido testigo de la desigualdad en el deporte. Recordó que hasta hace poco, no permitían que las mujeres estén en las carreras de 42k, sin embargo, cuando fue oficializado y pudo estar en la Maratón Virgen de la Candelaria en Cayma, mostró que pudo terminar este reto sin ningún problema.

GRUPO DE UN SOLO PROPÓSITO

Bertín Centeno (natación) uno de los organizadores del grupo La Resistencia que está a punto de cumplir dos años, revela que el único requisito es superarse cada día y siempre resistir ante cualquier adversidad para conseguir tu objetivo.

“El nombre nace porque cuando corres, por ejemplo, pasas el umbral de los 10 kilómetros, 15 km y es la resistencia, resistir para poder acabar una maratón, natación o ciclismo. Resistir, esa es la palabra clave para nosotros”, resaltó entusiasmado.

El grupo, que cuenta con 25 integrantes de diferentes distritos y disciplinas deportivas, entrena entre semana y todos los domingos. No tienen límites de edad, pues el miembro más joven tiene 17 años y es Andrés, mientras Felicitas, con 58 años recién cumplidos, es la mayor. Su objetivo es simple; incentivar el deporte y acompañarse mutuamente en el camino.

Destacó la perseverancia de Felicitas y como el límite lo pone cada uno. “En la carrera de La Candelaria, la mayoría corrió 21k o 10km, pero Felicitas hizo la carrera 42k y es un orgullo para nosotros tenerla”, remarcó, agregando que el campeonato en Cusco será una verdadera revelación.

Asimismo, mencionó que el capitán del grupo, Johnny Lupo, va a participar en Boston, en Estados Unidos. Siendo ciclista, también entró a correr y es por ello que el eslogan se denomina el triatlón , donde uno puede correr, nadar y ciclismo.

“Este año tenemos un evento, una competencia para octubre para todos los corredores. Serán una de las actividades por el segundo año de La Resistencia, donde no hay límites, ni costo de ingreso. Hay buenos referentes y cada quien mejora su tiempo. Como dice nuestro mensaje, que cada uno saque su mejor versión”, apuntó.

ACTIVIDADES

Como organización participan de diferentes actividades atléticas que se realizan en la ciudad de Arequipa.