Se realizará en tres etapas en el circuito de la Av. José Aguilar.
Se realizará en tres etapas en el circuito de la Av. José Aguilar.

“Volando Sobre Ruedas 2026” se denomina la carrera de ciclismo, uno de los eventos deportivos más importantes del año, que organiza Bicix , Iveza Sports y el equipo Gosca Club.

Esta competencia está inspirada en el legado de campeones locales como es el medallista panamericano piurano Hugo Ruiz Calle. Están invitados ciclistas de todos los niveles y edades que deseen participar de este evento que busca convertirse en la carrera del año.

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EN TRES ETAPAS

El evento se desarrollará en tres etapas: los días 2, 9 y 16 de agosto en la Av. José Aguilar Santisteban (entre el Cementerio Metropolitano y el parque del avión). La primera como prólogo contrarreloj individual, la segunda será un circuito de 1.4 km y la última la gran final.

Participarán por categorías, desde la Sub 13 hasta Máster B (50 años a más), además de categorías exclusivas para Damas y Mtb.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial o al WhatsApp 930-610-002. La inscripción incluye número oficial, hidratación y premios.

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