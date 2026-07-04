“Volando Sobre Ruedas 2026” se denomina la carrera de ciclismo, uno de los eventos deportivos más importantes del año, que organiza Bicix Piura, Iveza Sports y el equipo Gosca Club.

Esta competencia está inspirada en el legado de campeones locales como es el medallista panamericano piurano Hugo Ruiz Calle. Están invitados ciclistas de todos los niveles y edades que deseen participar de este evento que busca convertirse en la carrera del año.

PUEDE VER: Piuranos gozarán del concurso ecuestre Copa Quiñones 2026

EN TRES ETAPAS

El evento se desarrollará en tres etapas: los días 2, 9 y 16 de agosto en la Av. José Aguilar Santisteban (entre el Cementerio Metropolitano y el parque del avión). La primera como prólogo contrarreloj individual, la segunda será un circuito de 1.4 km y la última la gran final.

Participarán por categorías, desde la Sub 13 hasta Máster B (50 años a más), además de categorías exclusivas para Damas y Mtb.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial o al WhatsApp 930-610-002. La inscripción incluye número oficial, hidratación y premios.