Mientras miles de arequipeños acuden este domingo a las urnas para participar en la segunda vuelta de la elección presidencial, una escena llamó la atención de electores y vecinos en el distrito de Tiabaya. Un agricultor llegó a las inmediaciones de su local de votación acompañado de un imponente toro de pelea de 900 kilos, como una forma de mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de la campiña arequipeña.

El protagonista de la jornada fue Bandolista Curaleño, un astado de 4 años criado para las tradicionales peleas de toros, actividad cultural que se conserva en diversos distritos de la región Arequipa. Su presencia no pasó desapercibida entre quienes acudían a sufragar, muchos de los cuales se acercaron para observarlo, fotografiarlo y conocer más sobre esta costumbre heredada de generaciones.

Su propietario, Jackson Segovia, tras emitir su voto en el colegio Carlos José Echevarry explicó que decidió llevar al animal durante su recorrido habitual porque la crianza de toros de pelea forma parte de la identidad de numerosas familias agricultoras de la región.

Esta tradición se mantiene en distritos como Characato, Yarabamba, Paucarpata, Socabaya, entre otros. “Muchos agricultores seguimos criando estos animales porque es parte de nuestra cultura y de nuestras costumbres”, señaló.

PASEO COMO PARTE DE LA PREPARACIÓN

Lejos de la imagen de un toro encerrado en un corral, Bandolista Curaleño cumple una rutina especial de entrenamiento. Su dueño explicó que los paseos forman parte de su preparación para las competencias, ya que buscan que el animal se adapte a distintos escenarios y situaciones.

El recorrido por calles transitadas de la ciudad, la cercanía con vehículos y la presencia constante de personas forman parte de un proceso conocido por los criadores como “desestresar” al toro.

“La cualidad es que se adapte a cualquier ambiente. En el campo convive con otros animales y también debe aprender a desenvolverse en la ciudad, con el ruido de los carros”, comentó.

Con sus 900 kilos de peso y una estampa que imponía respeto, el animal caminó con tranquilidad por la zona de San José, despertando curiosidad de los electores.

El Bandolista Curaleño, el próximo 14 de junio enfrentará a otro astado en un festival taurino que se realizará en el distrito de Cayma, donde buscará demostrar las cualidades que su propietario ha trabajado durante años.