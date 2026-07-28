El presidente saliente, José María Balcázar, confirmó que participará este martes 28 de julio en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en el Congreso de la República. Tras culminar su participación en la Misa y Te Deum en la Catedral de Lima, el exmandatario indicó que asistirá al Parlamento para cumplir con el acto protocolar de entrega de la banda presidencial a su sucesora, Keiko Fujimori.

Sobre el cierre de su administración, Balcázar destacó las acciones realizadas durante los cinco meses que estuvo al frente del Ejecutivo. Asimismo, sostuvo que la transferencia del cargo se desarrollará bajo un proceso institucional.

“Los hechos están hablando por sí solos, la cantidad de obras que hemos hecho en pocos meses y, sobre todo, devolver la pacificación en la entrega del mando como corresponde a los peruanos”, resaltó.

El jefe de Estado saliente también expresó su deseo de que los próximos cambios de gobierno mantengan un desarrollo estable. En esa línea, señaló que espera que no se repitan situaciones de tensión durante futuras transferencias presidenciales.

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José Balcázar: Iré personalmente al Congreso de la República para entregar la banda presidencial



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Mensaje a Keiko Fujimori

Balcázar también se refirió a la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo tras la ceremonia programada en el Congreso. El mandatario le deseó éxitos en su gestión y planteó que las autoridades deben respetar los procesos democráticos.

“A la presidenta le deseamos todos los éxitos y que cuando tenga que entregar el mando lo haga también de la forma pacífica y ordenada. Así tienen que aprender los peruanos a vivir en democracia, pero una democracia inclusiva y una democracia con reconciliación, pero con reconciliación haciendo justicia”, expresó.

Luego de culminar sus actividades oficiales por Fiestas Patrias, Balcázar continuará con el proceso de salida de Palacio de Gobierno. La entrega del mando presidencial se realizará durante la sesión solemne convocada en el Congreso de la República.