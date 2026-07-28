El monitoreo de las condiciones de las instituciones educativas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 permitió verificar los daños en la infraestructura y coordinar acciones para asegurar la continuidad del servicio educativo y el dictado de clases en condiciones seguras para los estudiantes.

Inspección en centros educativos

La supervisión fue realizada por la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) y el Ministerio de Educación (Minedu), con la participación de la directora regional de Educación, Silvia Astete Morales; los directores de las UGEL Huancayo y Chupaca; equipos técnicos, funcionarios del Gobierno Regional y especialistas del PREVAED.

La jornada de trabajo contó con la presencia del ministro de Educación, Jorge Marticorena, y comprendió la visita a las instituciones educativas N.° 30201 de Chupuro, N.° 30202 de Carhuapaccha, N.° 30163 de Pumpunya y la I.E. Santiago León de Chongos Bajo, donde se verificaron los daños y principales necesidades.

Durante el recorrido, la directora regional informó sobre las acciones desarrolladas desde el inicio de la emergencia, entre ellas las inspecciones técnicas realizadas por los equipos de Infraestructura, PREVAED y Convivencia Escolar, así como la coordinación con las UGEL Huancayo y Chupaca y el PRONIED.

Como resultado del trabajo técnico, hasta la fecha se identificaron 44 instituciones educativas afectadas, información que permitió sustentar la atención prioritaria de los planteles que presentaron daños y requerían medidas inmediatas para garantizar la prestación del servicio educativo.

Asimismo, se gestionó la implementación de 61 módulos prefabricados, destinados a brindar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las clases mientras se ejecutaban las intervenciones definitivas en la infraestructura educativa dañada.