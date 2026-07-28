El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, pidió a los peruanos trabajar por la unidad del país mediante la justicia, la solidaridad y el compromiso con el bien común. El llamado fue realizado durante la homilía del Te Deum por el 205 aniversario de la Independencia del Perú, ceremonia celebrada en la Catedral de Lima.

Durante su intervención, el cardenal señaló que el país atraviesa una crisis humana y social que no puede resolverse mediante enfrentamientos o intereses particulares. Por ello, planteó la necesidad de impulsar una reconciliación basada en la reparación de las injusticias y el fortalecimiento de la democracia.

“Nuestro Dios nos quiere solidarios y justos, no con una reconciliación para tapar los males que hemos hecho, sino una reconciliación que, viendo claramente las injusticias que hemos cometido, sepa hacer justicia y restituir a todos los perjudicados”, exoresó.

Durante la ceremonia religiosa, el cardenal recordó que la Independencia del Perú representó una oportunidad para construir una nación basada en la libertad. También mencionó que la Constitución de 1823 planteó al país como una comunidad integrada por sus provincias.

Sin embargo, señaló que años después se produjeron hechos que evidenciaron las dificultades para consolidar la democracia. En esa línea, sostuvo que la defensa de las instituciones ha sido un desafío constante a lo largo de la historia republicana.

Castillo afirmó que el Perú continúa siendo una construcción pendiente y que su desarrollo requiere respuestas políticas y éticas. Además, consideró necesario incorporar una dimensión espiritual que fortalezca los valores humanos y el compromiso ciudadano.

Advierte sobre el deterioro institucional

El arzobispo señaló que la situación actual del país representa una crisis que afecta la dignidad humana. Según indicó, esta problemática no se limita a factores económicos, sino también al debilitamiento de valores y principios en la sociedad.

En esa línea, cuestionó que la búsqueda de poder y el enriquecimiento ilícito hayan generado consecuencias en las instituciones. El cardenal mencionó el impacto de delitos como la violencia, el sicariato y la extorsión en la vida cotidiana de los peruanos.

Asimismo, alertó sobre tendencias internacionales que, según su análisis, pueden debilitar los sistemas democráticos mediante conflictos, desigualdad y control social. Frente a ello, pidió fortalecer el diálogo, la pacificación y el respeto por la dignidad de las personas.

Como parte de su reflexión religiosa, el cardenal tomó como referencia el encuentro entre la Virgen María e Isabel para destacar el valor de ayudar a quienes atraviesan dificultades. Según señaló, este ejemplo invita a dejar de lado las divisiones y priorizar el apoyo a los más vulnerables.

Finalmente, Castillo pidió renovar el compromiso con los ideales que dieron origen a la República. Además, llamó a las autoridades y ciudadanos a promover un proceso de corrección y reconstrucción basado en la justicia, la solidaridad y el bien común.