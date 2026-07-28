Un total de 36 teléfonos celulares, además de cargadores artesanales, cables USB y audífonos, fueron incautados durante un operativo realizado el lunes en el penal de varones de Socabaya, en Arequipa. Los equipos estaban en poder de internos pese a que su tenencia está prohibida dentro de los establecimientos penitenciarios.

La intervención se efectuó como parte del denominado “Plan Operativo Control 2026”, ejecutado de manera conjunta por efectivos de la comisaría de Socabaya y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Según la Policía, durante la revisión de los ambientes del recinto penitenciario se encontraron 36 celulares de distintas características, un teléfono de tamaño reducido tipo “mini”, cables USB, cargadores elaborados artesanalmente y audífonos.

Hallan 36 celulares y cargadores en el penal de Socabaya en Arequipa (Foto: PNP)

Todo el material fue registrado y lacrado para garantizar la cadena de custodia. La Policía informó además que el hallazgo fue comunicado al Ministerio Público, que asumirá las diligencias correspondientes para determinar cómo ingresaron los equipos al penal y quiénes serían los responsables.

La posesión de celulares y accesorios de comunicación dentro de los centros penitenciarios está prohibido por representar un riesgo para la seguridad, ya que pueden ser utilizados para coordinar actividades ilícitas desde el interior de las cárceles. Sin embargo, pese a los constantes controles, siempre se hallan numerosos equipos en cada una de las intervenciones.