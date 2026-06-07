La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) La Esperanza informó que la primera mesa de votación instalada para esta segunda vuelta electoral en la región La Libertad se registró a las 5:57 de la mañana de este domingo 7 de junio en el centro poblado Barro Negro, en el distrito de Usquil, en la provincia de Otuzco.

La entidad electoral detalló que la mesa de sufragio N° 902725 se ubica en la I.E 80371 Alfonso Robles de la Cruz.

Cabe mencionar que la ODPE La Esperanza tiene bajo su responsabilidad 145 locales de votación, 1,376 mesas de sufragio y 405,342 electores.

Como se conoce, el horario de votación será de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora que se cierra este proceso.

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