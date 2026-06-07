La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó este domingo 7 de junio en el tradicional desayuno electoral realizado en la Asociación de Vivienda El Paraíso Sector 2, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Fujimori llegó al lugar poco antes de las 9:00 de la mañana acompañada por sus hijas, Kiara y Kaori Villanella. A su arribo fue recibida por simpatizantes de Fuerza Popular, quienes le expresaron su respaldo antes del inicio de la jornada electoral.

Durante la actividad, la candidata hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en el proceso democrático y acuda a votar.

“Hemos querido compartir este momento agradeciendo a Dios y a todas las mamis que sacan adelante a sus familias. Pedimos a todos los ciudadanos que vayan a votar. Hoy cada voto cuenta. Hoy además, celebramos el Día de la Bandera, así que es un día muy simbólico”, manifestó.

Segunda vuelta electoral

La jornada de este domingo definirá al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2031. Miles de ciudadanos acuden a las urnas en todo el país para elegir entre las dos candidaturas que avanzaron a la segunda vuelta.

Keiko Fujimori continuará con sus actividades programadas durante el día y posteriormente seguirá el desarrollo de los resultados electorales.