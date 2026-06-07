MDN
Keiko Fujimori

Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori
    1 / 33

    Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    2 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    3 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    4 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    5 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    6 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    7 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    8 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    9 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    10 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    11 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    12 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    13 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    14 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    15 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    16 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    17 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori (Fotos: GEC)
    18 / 33

    Keiko Fujimori (Fotos: GEC)

  • Keiko Fujimori y sus hijas, Kiara y Kaorie en desayuno electoral. Foto: GEC
    19 / 33

    Keiko Fujimori y sus hijas, Kiara y Kaorie en desayuno electoral. Foto: GEC

  • Keiko Fujimori llegó a San Juan de Lurigancho acompañada de sus hijas Kiara y Kaori. (Foto: GEC)
    20 / 33

    Keiko Fujimori llegó a San Juan de Lurigancho acompañada de sus hijas Kiara y Kaori. (Foto: GEC)

  • Keiko Fujimori comparte mesa con pobladores de San Juan de Lurigancho (Foto: Hugo Pérez)
    21 / 33

    Keiko Fujimori comparte mesa con pobladores de San Juan de Lurigancho (Foto: Hugo Pérez)

  • Keiko Fujimori y sus hijas tomaron desayuno en SJL (Foto: Hugo Pérez)
    22 / 33

    Keiko Fujimori y sus hijas tomaron desayuno en SJL (Foto: Hugo Pérez)

  • Keiko Fujimori
    23 / 33

    Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori
    24 / 33

    Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori
    25 / 33

    Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori
    26 / 33

    Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori
    27 / 33

    Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori
    28 / 33

    Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori
    29 / 33

    Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori
    30 / 33

    Keiko Fujimori

  • Keiko Fujimori
    31 / 33

    Keiko Fujimori

  • (Fotos: Hugo Pérez @photo.gec)
    32 / 33

    (Fotos: Hugo Pérez @photo.gec)

  • Keiko Fujimori llegó a San Juan de Lurigancho acompañada de sus hijas Kiara y Kaori. (Foto: Captura América Noticias)
    33 / 33

    Keiko Fujimori llegó a San Juan de Lurigancho acompañada de sus hijas Kiara y Kaori. (Foto: Captura América Noticias)

La candidata presidencial de Fuerza Popular, , participó este domingo 7 de junio en el tradicional desayuno electoral realizado en la Asociación de Vivienda El Paraíso Sector 2, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Fujimori llegó al lugar poco antes de las 9:00 de la mañana acompañada por sus hijas, Kiara y Kaori Villanella. A su arribo fue recibida por simpatizantes de Fuerza Popular, quienes le expresaron su respaldo antes del inicio de la jornada electoral.

Lee: María Corina Machado y Keiko Fujimori conversan sobre caminos políticos “que hay que evitar”

Durante la actividad, la candidata hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en el proceso democrático y acuda a votar.

“Hemos querido compartir este momento agradeciendo a Dios y a todas las mamis que sacan adelante a sus familias. Pedimos a todos los ciudadanos que vayan a votar. Hoy cada voto cuenta. Hoy además, celebramos el Día de la Bandera, así que es un día muy simbólico”, manifestó.

Lee también: Keiko Fujimori asegura que un eventual gobierno suyo duraría solo cinco años: “Soy muy respetuosa de las leyes”

Segunda vuelta electoral

La jornada de este domingo definirá al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2031. Miles de ciudadanos acuden a las urnas en todo el país para elegir entre las dos candidaturas que avanzaron a la segunda vuelta.

Keiko Fujimori continuará con sus actividades programadas durante el día y posteriormente seguirá el desarrollo de los resultados electorales.

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

TAGS RELACIONADOS