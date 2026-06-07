El gerente de control regional de la Contraloría General de la República, Víctor Lizarraga, señaló que se han desplegado auditores en locales de votación de la región, para verificar el proceso electoral. Indicó que una sorpresa fue ver que a primera hora de las Segundas Elecciones Presidenciales, personal del Jurado Electoral Especial no habia llegado en sus horarios respectivos a los locales de votación.

Desde la I.E. Santa Isabel en Huancayo, el local de votación con más cantidad de electores en el distrito, señaló que se ha verificado la llegada del matertial electoral y el personal a cargo.

“Se ha verificado la presencia del Jurado Electoral Especial, en algunos casos no ha llegado a sus horarios respectivos, hemos levantado un acta y en otros hemos verificado que no hay presencia total de los funcionarios que están a cargo de este proceso. En su momento estaremos dando los reportes”, indicó.

También dijo que tanto Chanchamayo y Satipo han sido las dos provincias con más avance en instalación de mesas de votación. Sin embargo, pasadas las 7:00 de la mañana todavía se notó ausencia de miembros de mesa en algunos locales de votación.

De otro lado, indicó que se dio recomendaciones sobre los afiches que colocaron en las cámaras de votación con las figuras de ambos candidatos.

“Se ha recomendado que lo lacren porque cualquier elector puede firmar e inducir al voto”, dijo.

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