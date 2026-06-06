A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, precisó que las personas con multas electorales pendientes de pago no tienen impedimento para ejercer su derecho al voto.

Durante una entrevista para RPP, el funcionario buscó despejar dudas entre los electores y reiteró que quienes mantienen estas deudas pueden participar con normalidad en la jornada electoral. “Pueden ir a votar con tranquilidad”, remarcó.

¿Cómo tramitar el DNI exprés?

Con miras a facilitar la participación de los electores en los comicios del domingo 7 de junio, el Reniec puso en funcionamiento el servicio de DNI exprés, una modalidad que permite obtener un duplicado del DNI electrónico en un plazo de 24 horas y recogerlo en una de las agencias autorizadas.

La medida está dirigida únicamente a personas que ya cuentan con un DNI electrónico vigente y requieren reemplazarlo por pérdida, robo o deterioro.

El servicio permanecerá disponible desde el viernes 5 hasta las 10:00 horas del domingo 7 de junio.

La solicitud debe realizarse exclusivamente a través de la página web del Reniec. Durante el proceso, el ciudadano deberá seleccionar una de las 27 agencias habilitadas para el recojo del documento y efectuar el pago correspondiente de S/ 33.00 mediante tarjeta de crédito o débito.

La entidad recordó que una iniciativa similar aplicada durante las Elecciones Generales del 12 de abril permitió emitir 2807 duplicados de DNI tramitados por pérdida o robo.

Ingresa a la páginaweb del Reniec y solicita el duplicado de tu DNI electrónico.Durante el proceso deberás elegir una de las 27 agencias habilitadas para recoger el documento. Realiza el pago de S/ 33.00 de manera virtual con tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma habilitada por la entidad. Verifica el estado de tu trámite en línea. Cuando el proceso figure al 100 %, acércate a la oficina seleccionada para recoger tu DNI electrónico.