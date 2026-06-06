Los ciudadanos que deban acudir a votar este domingo contarán con horarios especiales en los principales sistemas de transporte de Lima y Callao.
La ATU informó que las medidas buscan facilitar el traslado de los electores y de los miembros de mesa hacia sus respectivos locales de votación.
El transporte regular operará desde las 4:30 de la mañana hasta las 00:00 horas. En tanto, la Línea 1 del Metro de Lima atenderá entre las 5:30 de la mañana y las 10:00 de la noche, mientras que la Línea 2 funcionará desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.
Respecto al Metropolitano, los servicios regulares A, B y C iniciarán sus recorridos a las 5:00 de la mañana. Además, el Expreso 1 comenzará a operar desde las 6:00 a.m. y el Expreso 5 desde las 6:30 a.m. Los corredores complementarios también prestarán servicio durante toda la jornada electoral.
La entidad precisó que los taxis autorizados trabajarán las 24 horas y que el servicio AeroDirecto mantendrá su programación habitual.
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