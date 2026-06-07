El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, desplegará orientadores en los parques reasignados para redirigir a los votantes que desconozcan su cambio de local.

“Allí vamos a tener un orientador o varios orientadores. El rol de orientador, en varias personas, (sirve) para comunicar a aquellos ciudadanos que no hayan visto nuestra página web o las noticias”, indicó en una conferencia de prensa sobre el despliegue de material electoral en Lima y Callao.

Pachas Serrano señaló que la Policía Nacional solicitó el retiro de varios parques como locales de votación porque no contaban con un cerco perimétrico que pueda proteger las mesas de sufragios.

Reubicados

La ONPE registra un total de 44 locales de votación reasignados, que albergan a 549 mesas de sufragio.

Solo en Lima, 254 de estas fueron reubicadas a colegios y universidades.

Según la relación de cambios, el distrito más afectado es Miraflores, con 90 mesas trasladadas en seis locales, de las cuáles 37 mesas fueron llevadas desde el parque John F. Kennedy a la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Primaria.

Le sigue Lince (57), que tuvo 43 mesas distribuidas en 4 parques, y Lurigancho (52), que por las huelgas en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) tuvo que reubicar todas sus mesas en dos puntos: Colegio Experimental de Aplicación (CEAUNE) y el colegio Nuevo Mundo.

Además de San Juan de Lurigancho (18), El Agustino (15), Jesús María (14), Surquillo (5) y Magdalena del Mar (3).