El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú dispuso una alerta máxima en todo el territorio nacional con motivo de la segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio.
Como parte del operativo, las 248 compañías de bomberos del país permanecerán activas para responder de inmediato a emergencias o situaciones médicas que puedan afectar a la población durante la jornada de votación.
La institución informó que desplegará especialistas en rescate, atención prehospitalaria y control de incendios. Además, ubicará autobombas, ambulancias y vehículos de rescate rápido en zonas con alta circulación vehicular y en las cercanías de los principales locales de sufragio.
El CGBVP también señaló que mantendrá coordinación constante con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), la Policía Nacional del Perú y las autoridades electorales.
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