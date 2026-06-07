En un colegio de Carabayllo, un adulto mayor debió subir hasta el segundo piso de la institución educativa para poder sufragar en su mesa de votación.

Con apoyo de su bastón y la asistencia de un reportero de América Noticias, pudo llegar hasta el punto de votación para ejercer su derecho en la segunda vuelta electoral de 2026.

Según el referido medio, el local de votación tenía una cabina destinada a personas con discapacidad, pero los miembros de mesa no acudieron a tiempo para instalarla.

La mesa de sufragio se encuentra instalada en el patio de un colegio de Carabayllo, dentro de un arco de fútbol, situación que fue destacada como anecdótica por los periodistas de dicho medio.

Las urnas esperan a más de 27 millones de peruanos

Hoy los peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2031.

Jornada

Las mesas de sufragio abrirán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. para que los electores decidan entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú (JP).

De acuerdo al padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un total de 27 millones 325 mil 432 peruanos están habilitados para emitir hoy su voto.

De ellos, 26 millones 114 mil 619 votarán en el país (95.57%) y 1 millón 210 mil 813 en el extranjero (4.43%).

Según Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se prevé que los primeros resultados se difundan a partir de las 8 de la noche.

Compromiso

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron desplegadas para resguardar la seguridad y garantizar los comicios.

“Estas acciones continuarán durante toda la jornada electoral y las etapas posteriores al proceso”, indicó en un pronunciamiento.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo dio el presupuesto necesario a fin de asegurar el adecuado desarrollo de los comicios.

“Exhortamos a la ciudadanía a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a actuar con responsabilidad y espíritu democrático”, finalizó la PCM.