Dinka Huaccha, jefa de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en La Libertad, informó que en la Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo) solo faltaban instalar 12 mesas de sufragio para la segunda vuelta electoral.

“Aquí están faltando 12 mesas de sufragio”, indicó en relación al local más grande de votación en La Libertad.

También señaló que en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Pacasmayo faltaba instalar seis mesas de sufragio; en la ODPE Víctor Larco, falta cuatro mesas; en ODPE La Esperanza, estaban al 99% y solo faltaba una mesa la entrega de material.

En la ODPE Sánchez Carrión se encontraba al 90% y en la ODPE Pataz al 80% aproximadamente. “Estamos monitoreando para ver que realmente se pueda reportar en el sistema la instalación”, remarcó.

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