La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que esta noche se iniciará la difusión de los resultados oficiales correspondientes a la segunda vuelta presidencial. El anuncio se realizará tras el cierre de la jornada electoral en todo el país.

El jefe interino de la entidad, Bernardo Pachas, precisó que la información será presentada a través de los canales institucionales. Asimismo, indicó que se detallará el porcentaje de actas procesadas para ambos candidatos.

¿A qué hora se sabrán los resultados?

La autoridad electoral confirmó que el primer avance del conteo oficial se entregará a las 9:30 p.m o 10: 00 p.m Este reporte permitirá observar el progreso del escrutinio durante las primeras horas de la noche.

“Vamos a entregar los resultados en la página web y vamos a explicar a las 9:30 o 10 de la noche cuánto porcentaje hemos contabilizado de los votos para ambos candidatos”, indicó el vocero de la ONPE.

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Llamado a la prudencia

Desde el Jurado Nacional de Elecciones se emitió un pronunciamiento sobre la difusión de información durante esta etapa. La entidad exhortó a mantener una conducta responsable mientras se conocen los resultados oficiales.

“Los resultados oficiales serán conocidos progresivamente a través de los canales institucionales correspondientes, por ello invocamos a la ciudadanía, organizaciones políticas, a sus líderes militantes y simpatizantes a mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática durante los siguientes días”, expresaron.