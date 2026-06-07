El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se viene desarrollando con normalidad dentro del marco legal vigente y rechazó las versiones que buscan instalar una supuesta narrativa de fraude electoral.

Durante una conferencia de prensa, explicó que a lo largo de la jornada se han presentado diversas incidencias, las cuales fueron identificadas oportunamente y gestionadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la normativa electoral.

Entre los casos reportados se encuentran cédulas de votación que habrían sido marcadas por personeros de algunas organizaciones políticas.

Según precisó, se registraron 15 incidencias de este tipo en Lima Metropolitana, además de otros hechos similares en Puno y otras zonas del país.

Burneo señaló que los equipos de fiscalización actuaron de inmediato ante cada alerta y destacó el apoyo de la Policía Nacional y del Ministerio Público en las diligencias realizadas.

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Roberto Burneo, presidente del JNE: Rechazamos cualquier intento de narrativa de fraude no solo de autoridades sino de organización política



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