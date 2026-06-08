Durante una conferencia de prensa, Roberto Burneo sostuvo que todas las mesas de sufragio funcionaron con normalidad y remarcó que el organismo electoral actuó con neutralidad y objetividad. Además, descartó cualquier intento de instalar una supuesta narrativa de fraude.
Por su parte, Bernardo Pachas indicó que las incidencias registradas fueron corregidas mediante el uso de material de reserva disponible en los centros de votación y afirmó que estos casos son investigados por el Ministerio Público.
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