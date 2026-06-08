El candidato de Juntos por el Perú afirmó que la prioridad en esta etapa es la defensa de los votos emitidos fuera de la capital y expresó su confianza en que el escrutinio oficial mostrará con mayor precisión la voluntad ciudadana.
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