La hora de la verdad llegó. Hoy, domingo 7 de junio, millones de peruanos acudieron a las urnas para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y elegir al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

Tras el cierre de las mesas de votación a las 5:00 p.m., América Televisión difundió los resultados del flash electoral elaborado por Datum Internacional, mientras que Latina TV y Perú 21 difundieron los resultados de la encuestadora Ipsos Perú, conocido también como sondeo a boca de urna.

RESULTADOS DE DATUM INTERNACIONAL

De acuerdo con el flash electoral realizado por Datum Internacional, Keiko Fujimori registró 50.53% de respaldo ciudadano, mientras que Roberto Sánchez obtuvo 49.47% , según la encuesta a boca de urna difundida al cierre de la jornada electoral.

Este estudio se basa en entrevistas realizadas a los votantes a la salida de los centros de sufragio y ofrece una estimación preliminar de la elección presidencial, cuyos resultados oficiales serán publicados progresivamente por la ONPE.

RESULTADOS DE IPSOS PERÚ

Según el flash electoral elaborado por Ipsos Perú, Keiko Fujimori obtuvo el 50.7 % de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 49.3 % , de acuerdo con los resultados a boca de urna difundidos tras el cierre de las mesas de sufragio.

El sondeo a boca de urna recoge la opinión de los electores inmediatamente después de emitir su voto y permite conocer una primera tendencia de los resultados antes de la difusión de los avances oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Qué es el flash electoral o boca de urna?

El sondeo a boca de urna consiste en entrevistar a una muestra representativa de votantes al salir de los centros de sufragio. Los resultados ofrecen una estimación preliminar de la elección, aunque no constituyen resultados oficiales.

Posteriormente, la ONPE inicia la difusión de los primeros avances del conteo oficial de votos, cuyos resultados son los únicos que tienen validez legal para determinar al ganador de la contienda electoral.

¿Cómo llegaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la segunda vuelta?

La primera vuelta presidencial, realizada el 12 de abril, estuvo marcada por una alta fragmentación política. Un total de 35 candidatos participaron en la contienda, convirtiéndola en una de las elecciones más dispersas de las últimas décadas.

Keiko Fujimori logró el primer lugar con el 17,19% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo cerca del 12%, superando por estrecho margen a Rafael López Aliaga y asegurando su pase al balotaje.

Durante las últimas semanas, ambos candidatos recorrieron diversas regiones del país en busca del respaldo ciudadano para alcanzar la Presidencia de la República en el periodo 2026-2031.