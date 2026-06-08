La entidad sostuvo que la visita se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el acceso de parlamentarios a los centros penitenciarios.
Según precisó el organismo, el legislador ingresó tras cumplir los procedimientos de identificación, control y seguridad establecidos. Además, indicó que Sánchez accedió solo al recinto y que no se autorizó el ingreso de una comitiva que lo acompañara.
El INPE también rechazó haber otorgado algún beneficio, privilegio o tratamiento excepcional al congresista. Asimismo, aseguró que no promovió ni facilitó actividades de carácter proselitista dentro del establecimiento penitenciario, limitándose a aplicar las normas correspondientes.
Te puede interesar
- Defensoría del Pueblo reportó más de 100 cédulas marcadas irregularmente en locales de votación en Lima
- Segunda vuelta 2026: Roberto Sánchez emitió su voto en colegio de San Borja (FOTOS)
- Presidente Balcázar confirma que la llegada del papa León XIV al Perú está prevista para el 10 de noviembre
- Elecciones en Perú: ¿A qué hora saldrán los primeros resultados oficiales de la ONPE en la segunda vuelta?
- Las urnas esperan a más de 27 millones de peruanos
- Segunda vuelta presidencial 2026: Keiko Fujimori emitió su voto en colegio de San Borja (FOTOS)