La entidad sostuvo que la visita se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el acceso de parlamentarios a los centros penitenciarios.

Según precisó el organismo, el legislador ingresó tras cumplir los procedimientos de identificación, control y seguridad establecidos. Además, indicó que Sánchez accedió solo al recinto y que no se autorizó el ingreso de una comitiva que lo acompañara.

El INPE también rechazó haber otorgado algún beneficio, privilegio o tratamiento excepcional al congresista. Asimismo, aseguró que no promovió ni facilitó actividades de carácter proselitista dentro del establecimiento penitenciario, limitándose a aplicar las normas correspondientes.

🔴 COMUNICADO pic.twitter.com/7GYOoQyDMV — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) June 8, 2026