La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo tras dos días de haber sido víctima de un fraude cibernético, emitió un comunicado en el que informa la captura de algunos de los implicados en este hecho. Detalla además la modalidad empleada por los facinerosos que se apoderaron de cerca de 7 millones de soles.

Grave delito

El gobierno local, el pasado 23 de abril, sufrió la vulneración de los fondos del Canon Minero, situación que fue denunciada ante la Policía Nacional y el Ministerio Público. “Este hecho se habría producido a través de la vulneración del Sistema Integral de Administración Financiera”, señala el comunicado publicado a las 11 pm del sábado. Describe además que los responsables actuaron “mediante la suplantación de identidad de funcionarios municipales”.

Asimismo, afirma que “se ha logrado la captura de algunos de los implicados en flagrancia de este acto delictivo”, en el que están implicados varios sujetos. Lo que no menciona el comunicado es la reunión (previa al fraude cibernético) que sostuvo el alcalde William Sánchez Cahuana con tres individuos que dijeron ser asesores de una congresista. Los encuentros se realizaron en la entidad y en una oficina en Lima.

La última cita fue el 22 de abril en la capital, momento en que el edil realizó su firma electrónica en oficios a solicitud de uno de los supuestos asesores. Al día siguiente la municipalidad se quedó sin acceso a su cuenta y cuando al fin pudieron advertir lo sucedido ya había ocurrido el fraude por aproximadamente de 6.9 millones de soles. El comunicado tampoco aborda este monto, que fue mencionado en la denuncia policial.

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