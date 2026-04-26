Las arcas municipales del distrito de Pueblo Nuevo han sido atacadas por una red que se dedica al fraude informático. Según denuncia presentada en la sede del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha, el monto de la afectación económica bordea los 7 millones de soles, y hasta el momento se han identificado a cinco sujetos que estarían implicados en este hecho delictivo.

Fraude electrónico

El municipio víctima de la delincuencia perdió toda esa cantidad de dinero el pasado 23 de abril. Para cuando los funcionarios advirtieron esta situación ya era tarde, y es que ni ellos podían ingresar al aplicativo en línea del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El apoyo que encontraron fue a través del CONECTAMEF-Ica, descubriendo el robo, al parecer, en la cuenta de inversiones del gobierno local.

El monto faltante es de aproximadamente 6.9 millones de soles. Para mover este fondo se usó el nombre de dos personas, que no son trabajadores de la entidad pública, y sin embargo aparecieron como titular de la Oficina General de la Administración y el otro a cargo de tesorería. Lo sucedido fue reportado al MEF, a la Oficina de Tecnología de la Información, a la Dirección General de Tesoro Público para el bloqueo de las cuentas.

También se presentó la denuncia en la unidad especializada de Chincha. El alcalde William Sánchez Cahuana acudió a dependencia para relatar hechos anteriores que podrían explicar como operó la red criminal. De acuerdo con la información oficial en la víspera tres personas llegaron al municipio, acreditando ser asesores de una congresista, y pedían sostener reunión con el titular del municipio.

Tras el encuentro, ellos invitaron al burgomaestre para que acuda a la oficina en Surco – Lima, con la excusa de gestionar proyectos. Sánchez viajó el 22 de abril y entre otras cosas llegó a colocar su firma electrónica en dos oficios, utilizando la laptop de uno de los supuestos asesores. Por la tarde de ese mismo día es llamado a una cochera para firmar otro oficio. Al día siguiente la municipalidad fue atacada y perdió los cerca de 7 millones de soles.

EL DATO: Los asesores brindaron la información completa de la congresista. Indicaron además que ella presidía la comisión de riesgos y desastres. Sin embargo, esto no era real, pero nadie en la municipalidad se percató que estaban frente a estafadores.

En tanto, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, informó que se detectó la vulneración de los fondos del Canon Minero de la municipalidad configurándose el delito de fraude cibernético.

“Al tomar conocimiento de este hecho, se procedió de manera inmediata a interponer la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú (DIVINCRI Chincha) y el Ministerio Público. Asimismo, se remitieron comunicaciones a las entidades bancarias a fin de alertar sobre lo sucedido”, indican.

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