El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica formalizó investigación preparatoria contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, William Sánchez Cahuana. También contra Yeane Lazo Apolaya (jefa de la unidad de limpieza pública), Felipe Garibay Matías (supervisor de parques y jardines) en calidad de autores y Alberto Sedano en calidad de cómplice por la presunta comisión de peculado de uso.

Investigación fiscal

Los hechos investigados ocurrieron el 2 de diciembre de 2023. Según denuncia se habrían utilizado vehículos cisterna de propiedad del municipio de Pueblo Nuevo, “específicamente el tráiler cisterna de placa EAH-597 y la cisterna de placa EAH-686 para abastecer de agua a un inmueble particular”, se lee en el documento fiscal. El predio se encuentra ubicado en el A. H. San Agustín, en el cual en ese entonces se realizaban trabajos de construcción.

El caso sobre presunta utilización indebida de bienes públicos fue ventilado a la fiscalía por la regidora distrital Lizett Torres Baca. Se adjuntó como medio de prueba imágenes fotográficas que “evidenciarían que dichos vehículos -identificados con placas y logotipos de la municipalidad- se encontraban al servicio de intereses aparentemente particulares y no en el cumplimiento de su finalidad pública”.

El documento fiscal señala que esto “permite inferir razonablemente que los imputados William Sánchez, Yeane Lazo y Felipe Garibay habrían utilizado y/o permitido la utilización de bienes estatales para fines ajenos al servicio público”. Por el caso expuesto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción dispuso formalizar la investigación preparatoria contra el burgomaestre y los dos trabajadores de su gestión.

La fiscal a cargo del Tercer Despacho ha programado para las 9 de la mañana del próximo 17 de noviembre la declaración indagatoria de Sánchez. Ese mismo día, una hora después, esta citada Lazo y a las 11 Garibay. Sedano calificado como cómplice extraneus en este proceso también deberá declarar en esa fecha. Ellos, estarían involucrados en la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, en agravio del Estado.

VIDEO RECOMENDADO