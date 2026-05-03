Un violento accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado encendió las alarmas en el distrito de La Tinguiña, en Ica, luego de que una camioneta impactara contra un poste de alta tensión, dejándolo en condición crítica y generando un alto riesgo para la población.

Brutal choque

El hecho se registró en un cruce del mencionado distrito, donde el vehículo de placa BWW-831, una camioneta Toyota Hilux de color negro, terminó con severos daños en la parte frontal derecha tras el fuerte impacto contra la estructura eléctrica.

Según las primeras versiones, el conductor habría perdido el control del vehículo antes de estrellarse violentamente contra el poste. Sin embargo, tras el choque, se dio a la fuga, dejando la camioneta abandonada en el lugar sin que se conozca su identidad ni su paradero.

La Municipalidad de La Tinguiña informó que el poste presenta daños visibles que podrían provocar su colapso en cualquier momento, lo que incrementa el riesgo de un cortocircuito o un accidente mayor en plena vía pública.

Ante esta situación, personal de Serenazgo llegó rápidamente al lugar y procedió a cercar la zona, restringiendo el tránsito vehicular y peatonal para evitar posibles incidentes debido al cableado expuesto y al peligro eléctrico.

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