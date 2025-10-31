Con el objetivo de fomentar la cultura de seguridad vial desde la infancia, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica realizó una jornada educativa y recreativa en el Circuito de Manejo del Parque Industrial, en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial.

Movilidad segura

La actividad contó con la presencia del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, la directora regional de Transportes y Comunicaciones, así como diversas autoridades locales, quienes destacaron la importancia de formar conductas responsables desde la niñez para reducir los accidentes de tránsito en la región.

Durante la jornada, niños de instituciones educativas como la I.E. San Miguel y el Colegio Carlos Cueto Fernandini participaron de un show infantil educativo que combinó entretenimiento con enseñanzas sobre normas de tránsito y respeto entre peatones y conductores.

Uno de los momentos más impactantes fue la dramatización de un accidente de tránsito, donde se mostró la responsabilidad compartida entre un conductor que no redujo la velocidad en un cruce peatonal y un peatón distraído por el celular. La actividad permitió reflexionar sobre la prudencia y la atención en las vías.

Además, los escolares recorrieron un circuito de manejo con autos eléctricos de juguete, aplicando los conocimientos adquiridos durante las charlas. Al finalizar, recibieron simbólicamente su Licencia de Conductor Junior, entregada por el gobernador, quien felicitó a los niños por su entusiasmo y compromiso con la seguridad vial.

