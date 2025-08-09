En un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad vial y hacer frente al transporte informal, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC Ica) realizaron un operativo inopinado en diversos puntos estratégicos de la región.

Cumplimiento de la norma

La intervención, que contó con la participación del Ministerio Público, la División de Carreteras de la Policía Nacional del Perú, la Policía de Turismo y la Prefectura Regional, tuvo como objetivo principal proteger a los usuarios del transporte interprovincial y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante el operativo, los inspectores y agentes fiscalizadores verificaron que las unidades de transporte de pasajeros cuenten con la documentación correspondiente, así como con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por el Reglamento Nacional de Tránsito y las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Además, se intervino a varios vehículos que operaban de manera informal, los cuales fueron identificados como un riesgo para la integridad de los pasajeros por no cumplir con los requisitos legales ni con las condiciones mínimas de seguridad.

