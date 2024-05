El transporte público informal de colectivos continúa generando constante tráfico vehicular en las calles y avenidas de la provincia de Ica, donde los autos operan con SOAT particular, sin inspección vehicular y otras irregularidades en la documentación y técnicas.

Realidad del sector

El presidente de la Asociación de Transportistas Profesionales de Ica, Luces Flores, señaló que la Municipalidad Provincial de Ica realiza múltiples esfuerzos con operativos, fiscalizaciones, trabajo articulado y otros para reducir el transporte público informal, sin embargo, se ha evidenciado que el propio conductor se niega a la formalización, generando que miles de vehículos no se encuentran alineados a la reglamentación y que cada día aumenta el caótico transporte urbano en Ica.

“Con esta Gerencia de Transporte si se da gestión a todas las empresas formales que han presentado su documentación para que tengan su tarjeta de circulación, o los que están para renovar, anteriormente no lo daban. Ahorita estamos en el problema de la informalidad, que del 100 % solo el 20 % es formal y el 80% es informal. Hay voluntad del alcalde Carlos Reyes, pero cuando se conversa con los transportistas, indican que no quieren, incluso no pagan un SOAT como servicio público, transitan sin revisión técnica y otros, por eso la policía de tránsito debe realizar múltiples operativos”, declaró.

Explicó que los conductores formalizados en taxi estación (colectivo), tienen un estacionamiento con los permisos municipales y medidas de seguridad, al igual que los autos con el mantenimiento adecuado y los conductores con la documentación de transporte en regla.

Rutas con informalidad

Por su parte, Edgar Cabrera, secretario de Defensa de la Asociación de Transportistas Profesionales de Ica, sostuvo que en la gestión edil anterior habría hasta 10 mil vehículos en la informalidad, y actualmente la Gerencia de Transporte de la MPI trabaja con celeridad en la renovación de las Tarjetas Únicas de Circulación Vehicular.

“La gerencia brinda la facilidad de poder renovar la tarjeta de circulación, en la gestión del señor Vásquez se dieron hasta 8 mil 500 tarjetas y después ha bajado, se ha vuelto a tratar de recuperar para que puedan volver a la formalidad. En ese entonces habían más de 10 mil vehículos que estaban en la informalidad, pasó el señor Ricci, Céspedes y otros gerentes y esto decayó, porque se malinterpretaba la norma, y al final terminó decayendo todo y ahora se trabaja de nuevo para la formalidad. No puede ser posible que están haciendo colectivo con licencia de categoría A-1, sin franja amarilla o haciendo el servicio con SOAT particular”, enfatizó.

Cabe señalar que todos los días, se evidencia el transporte informal en rutas desde Ica hacia zonas de La Tinguiña, Parcona, San José de Los Molinos, Salas, Subtanjalla, Santiago, Fonavi San Martín, Urb. Las Casuarinas y otros. Unidades vehiculares también son conducidas por extranjeros, sin la documentación reglamentaria, además que en altas horas de la noche y madrugada se reporta el delito de robo agravado por parte de falsos colectivos, donde se encuentran delincuentes que provistos con armas de fuego roban al ciudadano, en algunos casos en la modalidad de secuestro al paso.

