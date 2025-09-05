En el marco de la Semana de la Educación Vial, un grupo de 50 conductores de transporte público masivo de Ica culminó un curso de capacitación sobre seguridad vial, orientado a reforzar buenas prácticas al volante y reducir riesgos en las vías urbanas.

Prevención de accidentes

La jornada de formación, organizada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), abordó en seis horas temas clave relacionados con la prevención de accidentes, la conducción responsable y la atención adecuada a los usuarios.

La actividad concluyó con una breve ceremonia en la que se entregaron certificados de participación a los choferes. La capacitación se enmarca en un esfuerzo por mejorar la calidad del servicio de transporte urbano y garantizar mayor seguridad tanto para pasajeros como para peatones, en una región donde los siniestros viales continúan siendo una preocupación constante.

En otra actividad, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica llevó una charla de prevención y orientación a conductores del sector agrícola en el fundo Achirana Blue, ubicado en el distrito de Santiago.

El objetivo fue claro: reforzar prácticas de manejo seguro entre quienes operan vehículos en zonas rurales o de trabajo agrícola, un sector donde los riesgos en la vía pública también son una constante. Los participantes recibieron información clave sobre manejo a la defensiva, prevención de accidentes y comportamiento responsable al volante.

Durante la sesión, también se explicó el funcionamiento del Sistema Nacional de Conducir por Puntos, mecanismo que busca sancionar infracciones de tránsito acumulativas con la pérdida del brevete.

