Con el objetivo de promover una cultura de prevención y reducir los siniestros de tránsito, estudiantes de la institución educativa San Miguel participaron en una ceremonia de juramentación de brigadistas de seguridad vial en Ica.

Formación escolar

Durante la actividad, los escolares asumieron el compromiso de fomentar el respeto a las normas de tránsito y promover buenas prácticas de seguridad vial tanto dentro como fuera de su centro educativo.

La ceremonia contó con la participación de autoridades y docentes, quienes resaltaron la importancia de fortalecer la educación vial desde la niñez para contribuir a la formación de ciudadanos más responsables y conscientes.

Los estudiantes juramentados expresaron su entusiasmo al asumir el rol de brigadistas, comprometiéndose a colaborar en acciones de orientación y sensibilización dirigidas a sus compañeros y a la comunidad educativa.

Asimismo, durante el acto se destacó que este tipo de iniciativas buscan reforzar valores como el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo, considerados fundamentales para prevenir accidentes y mejorar la convivencia vial.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO