A pocas horas del debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), programado para este domingo 31 de mayo desde las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, el interés ciudadano por conocer a fondo a los candidatos que disputarán la presidencia el próximo 7 de junio ha crecido notablemente.

Este será el sexto debate de Keiko Fujimori en una segunda vuelta presidencial, lo que la convierte en una de las figuras políticas nacionales con mayor experiencia en este tipo de encuentros.

Como se recuerda, Fujimori ya participó en:

Un debate en la segunda vuelta de 2011 contra Ollanta Humala.

Dos debates en la segunda vuelta de 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski.

Dos debates en la segunda vuelta de 2021 ante Pedro Castillo.

Con este nuevo encuentro contra Sánchez, sumará seis participaciones en debates presidenciales de segunda vuelta, demostrando su amplio recorrido en campañas electorales de alto nivel.

La lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 17,18% de los votos en la primera vuelta del pasado 12 de abril. En dicho encuentro superó por más de cinco puntos Roberto Sánchez, su rival en el balotaje. De resultar ganadora en los próximos comicios, se convertiría en la primera presidenta mujer electa del Perú. La hija del exmandatario Alberto Fujimori también llegó a la segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021, sin embargo en las tres ocasiones perdió ante Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

¿Cuál es el perfil técnico de Keiko Fujimori?

La lideresa del partido naranja, nació el 25 de mayo de 1975 en el distrito limeño de Jesús María. Estudió en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta y a los 17 años viajó a Estados Unidos, donde se graduó en Administración de Empresas en la Boston University (1997) y luego completó un MBA en la Columbia Business School (2008).

Su trayectoria pública comenzó cuando solo tenía 19 años y le tocó asumir como Primera Dama de la Nación entre 1994 y 2000 convirtiéndose en la más joven en ocupar ese cargo en América Latina, tras la separación de sus padres Alberto Fujimori y Susana Higuchi. En paralelo, lideró la Fundación por los Niños del Perú (1994–2000) y la Fundación Peruana Cardioinfantil (1996–2001), orientadas al bienestar social e infantil. En el sector privado, se desempeñó como Gerente General de Summit Products (2001–2002).

En el ámbito político, fue elegida Congresista de la República por Lima para el período 2006–2011, convirtiéndose en la candidata más votada en la historia del Perú por voto preferencial. Luego presidió el Instituto Oportunidades para el Desarrollo (2012–2015) y desde 2009 hasta 2026 condujo Fuerza Popular, el partido que ella misma fundó en 2010. Más recientemente, ocupó el rol de Distinguished Fellow en el programa Senior Leadership Fellows del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (2025–2026).

Esta es su cuarta postulación a la presidencia de la República y en esta oportunidad se encuentra acompañada de Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente, ambos con trayectoria en la dirección de Fuerza Popular y experiencia en gestión pública.

¿Cuál es su plan de gobierno?

El plan de gobierno de Fuerza Popular se encuentra registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones y presenta propuestas organizadas en cuatro dimensiones. A continuación, un resumen de sus objetivos y metas clave:

Propuesta principal Meta 2026–2031 Social – Seguridad Implementar Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) interconectados con IA y mapas del delito en tiempo real Sistema C5i operativo en las 24 regiones del país Social – Salud Despliegue de un Sistema Nacional de Telemedicina para ampliar consultas y diagnósticos Telemedicina al 100% de centros del primer nivel; reducir en 30% los tiempos de espera hospitalaria Social – Vivienda Programa integral de vivienda digna: Techo Propio, MiVivienda, Vivienda Rural y titulación digital masiva Viviendas adecuadas para 1,25 millones de peruanos vulnerables Institucional – Anticorrupción Fortalecer el control concurrente y las facultades de la Contraloría con inteligencia artificial Reducir en 30% las pérdidas anuales por corrupción e inconducta funcional Institucional – Tramitología Ventanilla Única Digital Nacional con IA para digitalizar trámites empresariales Digitalizar el 80% de trámites; atraer entre USD 5,000 y 7,000 millones en inversión privada anual Institucional – Justicia Modernización del sistema judicial con Expediente Judicial Electrónico (EJE) e IA Cobertura nacional del EJE; reducir en 30% los tiempos procesales promedio Económica – MYPEs “Licencia 0”: ventanilla única electrónica, PROMPYME viceministerial, créditos y capital semilla 40% de MYPE formales con acceso a crédito productivo Económica – Transporte Construcción de 4 líneas de metro en Lima y 1 en Arequipa, Trujillo y Piura 6 líneas de metro en operación a nivel nacional Económica – Agricultura Financiamiento agrario, entrega de 5,000 tractores y modernización de cadenas de comercialización Aumento del 30% en productividad agrícola nacional Territorial – Ambiente Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal con drones y monitoreo satelital en la Amazonía Reducir en 50% la deforestación ilegal Territorial – Agua Programa “Agua que Cuida la Vida”: purificación doméstica, cloración y energías renovables para bombeo 100% de cobertura nacional de agua potable y alcantarillado Territorial – Infraestructura Culminar proyectos viales estratégicos (Nueva Carretera Central, Autopista del Sol, Red Vial N.° 4, entre otros) y modernizar aeropuertos concesionados 7 proyectos viales culminados y 17 aeropuertos moderniz

¿Qué propuestas destacaron en el debate técnico?

El debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se realizó el 24 de mayo, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Durante el encuentro, los representantes de Keiko Fujimori expusieron y sustentaron sus principales medidas sectoriales en tres bloques temáticos: Economía y Generación de Empleo, Salud, y Reforma del Estado.

🟢 Economía y Generación de Empleo:

Reducción del déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031, mediante eficiencia en el gasto público, eliminación de gastos superfluos y reorientación de recursos hacia sectores estratégicos. “Shock desregulatorio”: reducir en al menos 40% el tiempo promedio de tramitación de proyectos de inversión, eliminando más de 500 procedimientos administrativos redundantes. Estrategia “Cero Colas”: atención digital para trámites recurrentes, citas previas obligatorias y ampliación de horarios en entidades públicas. “Licencia 0 para MYPEs”: apertura de negocios de forma inmediata con RUC y declaración jurada, sin costos de tramitación, con interoperabilidad entre Sunat, Sunarp, Indecopi y municipalidades. Financiamiento para emprendedores: crédito para mujeres emprendedoras, “Capital Semilla Joven”, exoneración del Impuesto a la Renta por tres años para jóvenes con RUC, y un presupuesto mínimo de S/ 1,000 millones para Compras MyPerú. Modernización de la Ley General de Minería para evitar la especulación mediante plazos obligatorios de exploración y producción, garantizando la independencia del BCR y el respeto a los contratos.

🔵 Salud:

Telemedicina con DNI: Sistema Nacional de Telemedicina con interoperabilidad de historias clínicas electrónicas vinculadas al DNI, “citas prontas” y equipos itinerantes de profesionales. Reducción de la anemia infantil al 20% mediante cobertura universal de vacunación, chequeos preventivos y padrón nominal de gestantes y niños menores de tres años interoperable con RENIEC y SIS. Fortalecimiento de hospitales clave: Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Hospital Hipólito Unanue, Hospital de Chinchero y Hospital de Alta Complejidad de Piura. Red Nacional de Centros de Salud Mental Comunitarios, priorizando zonas rurales, amazónicas y urbano-marginales, con plataforma digital integrada a la Línea 113 Salud Mental.

🟤 Reforma del Estado:

Unidades de Flagrancia Express: creación de nuevas unidades y fortalecimiento de las 28 existentes, ampliando su cobertura a delitos complejos como extorsión, sicariato y cobro de cupos. Sistema Nacional Integrado de Información Criminal, interoperable entre la Policía, Fiscalía, Poder Judicial y gobiernos locales. Reforma integral del sistema de justicia con una Comisión de Alto Nivel que involucre al Poder Judicial, Ministerio Público, JNJ, Tribunal Constitucional, PNP, INPE y Minjus; simplificación del Código Procesal Penal. Construcción de 4 mega penales de máxima seguridad, 4 penales modulares y un penal especializado para jóvenes infractores, con bloqueadores permanentes de señal móvil en cárceles. Programa “Manos que Reparan”: trabajo comunitario penitenciario como parte de la reinserción social. Laboratorios de innovación y aulas digitales en colegios públicos, con énfasis en zonas rurales y amazónicas.

El próximo domingo 7 de junio se ejecutará la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el duelo final entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú. Asimismo, los ciudadanos deberán acudir a las urnas para emitir su voto, de lo contrario serán sancionados con multas y en algunos casos no podrán realizar trámites notariales, inscripciones civiles, ni acceder a licencias de conducir o pasaportes. Finalmente, el JNE recordó a la ciudadanía que desde el 1 de junio se aplicarán restricciones electorales con el fin de garantizar un proceso transparente y ordenado.