La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó al Cono Norte de Arequipa como parte de su visita a la ciudad de cara a la segunda vuelta electoral, la cual se llevará a cabo el próximo 7 de junio.

Fujimori se reunió con dirigentes vecinales en la Asociación de Vivienda Victoria, en el distrito de Yura, en una actividad a puerta cerrada al que -según vecinos- asistieron pocas personas.

En su discurso, Keiko Fujimori centró su mensaje en la titulación de predios, una de las principales demandas de los pobladores de la zona. “Cuando hablamos de título de propiedad, no es simple papel, es saneamiento físico-legal, son los cimientos básicos para generar seguridad y construir el futuro”, dijo.

La candidata criticó que se haya desactivado esta entidad pública. En ese marco, anunció que se reactivará Cofopri “para entregar títulos de propiedad a las familias del Cono Norte”.

Cabe mencionar que en el sector de Quinta Salas, Cercado de Arequipa, se prevé el mitin, donde simpatizantes y opositores ya se encuentran en el lugar.