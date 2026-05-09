La Municipalidad Provincial de Ica dio inicio formal al proceso de expropiación de parte del terreno del Club Centro Social de Ica, luego de que el Diario Oficial El Peruano publicara este jueves 7 de mayo el Acuerdo de Concejo N.° 073-2026-MPI, mediante el cual se aprueba por unanimidad la ejecución de la medida destinada a culminar el proyecto de ciclovía entre la avenida Cutervo y la avenida Huacachina.

Por la doble vía

La decisión fue aprobada por unanimidad durante la sesión de concejo realizada el pasado 30 de abril y representa uno de los pasos más importantes para destrabar la ejecución de la obra vial que busca mejorar el acceso hacia Huacachina, principal destino turístico de la provincia iqueña.

El acuerdo municipal establece la expropiación de un área de 3,006.02 metros cuadrados ubicada en la avenida Huacachina. El terreno forma parte de un predio matriz inscrito en la Partida Registral N.° 40001069 y pertenece al Club Centro Social de Ica.

Según el documento oficial, la expropiación se sustenta en la Ley N.° 27117 y en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, normas que facultan al Estado a ejecutar transferencias forzosas de propiedad privada por razones de necesidad pública y seguridad nacional, siempre que exista el pago previo de una indemnización justipreciada.

Como parte del procedimiento, la comuna aprobó como valor oficial de tasación la suma de S/ 494,993.30, monto determinado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante el Informe Técnico de Tasación N.° 00364-2026-VIVIENDA/VMCS-DGPRCSDC/TASACIONES.

Uno de los puntos más relevantes del documento es el requerimiento formal dirigido al Club Centro Social de Ica para que proceda con la desocupación y entrega del inmueble en un plazo máximo de diez días hábiles, contados desde la notificación del acuerdo y la acreditación del depósito económico.

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