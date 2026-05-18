Luego de presentarse en escenarios y festivales de Argentina y Europa, la obra “La vida extraordinaria” llegará al Perú desde el 12 de junio en el Teatro de la Universidad del Pacífico.

La producción es presentada por el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y contará con dirección de Malcolm Malca Vargas.

Mónica Sánchez y Liliana Trujillo compartirán escenario por primera vez

Uno de los principales atractivos de esta puesta en escena será el encuentro teatral entre Mónica Sánchez y Liliana Trujillo, quienes protagonizarán juntas una obra por primera vez.

Ambas actrices interpretarán a Aurora y Blanca, dos amigas unidas desde la infancia en Talara, al norte del Perú.

Una historia sobre amistad, memoria y afectos

La obra explora la vida de dos mujeres a lo largo de distintas etapas marcadas por el amor, la maternidad, las pérdidas y las frustraciones.

A través de cartas, diarios íntimos, poemas y recuerdos, la puesta construye un universo emocional donde lo cotidiano se mezcla con experiencias extraordinarias.

Obra fue éxito en Argentina y España

“La vida extraordinaria”, escrita por el dramaturgo argentino Mariano Tenconi Blanco, es considerada una de las piezas más reconocidas del teatro contemporáneo latinoamericano.

En Argentina fue interpretada por Lorena Vega y Valeria Lois, mientras que en España tuvo funciones agotadas en Madrid con Malena Alterio y Carmen Ruiz.

Malcolm Malca Vargas dirige la adaptación peruana

La adaptación y dirección están a cargo de Malcolm Malca Vargas, reconocido por el montaje “El monstruo de Armendáriz”.

La propuesta también contará con música en vivo a cargo de Favio Rojas y Raciel Salas.

Funciones y entradas

“La vida extraordinaria” se presentará del 12 de junio al 13 de julio en el Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en Jesús María.

Horarios

Viernes, sábado y lunes: 8:30 p.m.

Domingos: 7:00 p.m.

Entradas

Preventa: S/ 35

Estudiantes: S/ 25

Adulto mayor: S/ 25

Las entradas están disponibles en Joinnus y en la boletería del teatro.